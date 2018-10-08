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Перечепився і впав: чоловік застряг головою між поїздом і платформою

В Аргентині голова пасажира застрягла між поїздом і платформою.

Про це повідомляє The Sun.

Співробітникам залізниці довелося діставати його звідти, нахиливши вагон, вони зловили його знизу.

Коли врятували, з’ясувалося, що він був п’яний.

Так, вистрибуючи з приміського поїзда, спіткнувся, впав і застряг головою між вагоном і платформою.

Читайте: Шукав їжу! У США ведмідь застряг в авто і спотворив салон

Нагадаємо, в Індії верблюд врізався в авто і застряг в ньому.

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