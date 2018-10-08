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У Києві невідомі на Toyota викрали людину, введено план Перехоплення

Близько 16.15 у Голосіївському районі Києва четверо чоловіків у чорному одязі викрали людину.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Інцидент стався поблизу Ощадбанку по вулиці Велика Васильківська, 28.

Поки невідомо, хто саме був викрадений.

Читайте: Дівчина себе “викрала”, щоб випросити у батьків 100 тис. грн

Поліція ввела в столиці оперативний план Перехоплення.

Правоохоронці шукають автомобіль Toyota Prado з номерами АА7301СВ. Відомо, що він поїхав у бік вулиці Лобановського.

Усіх свідків інциденту просять звернутися до поліції за номером 102.

Нагадаємо, у Київській області поліцейські розшукують чоловіка і жінку, які викрали чотирьох дітей з притулку.

Фото: dreamstime.

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