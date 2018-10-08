Близько 16.15 у Голосіївському районі Києва четверо чоловіків у чорному одязі викрали людину.
Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
Інцидент стався поблизу Ощадбанку по вулиці Велика Васильківська, 28.
Поки невідомо, хто саме був викрадений.
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Поліція ввела в столиці оперативний план Перехоплення.
Правоохоронці шукають автомобіль Toyota Prado з номерами АА7301СВ. Відомо, що він поїхав у бік вулиці Лобановського.
Усіх свідків інциденту просять звернутися до поліції за номером 102.
Нагадаємо, у Київській області поліцейські розшукують чоловіка і жінку, які викрали чотирьох дітей з притулку.
Фото: dreamstime.
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