PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У військовій частині під Києвом повісився солдат/

У військовій частині під Києвом повісився солдат

У Броварах 20-річний солдат скоїв самогубство у військовій частині.

У військовій частині А3628, що розташована у Броварах Київської області, повісився солдат, повідомляє УНН із посиланнями на джерела в медичному закладі.

Трагедія сталася у суботу, 6 жовтня.

За словами лікарів, 20-річний службовець частини помер до прибуття швидкої.

Читайте: Вистрілив у голову – у Донецькій області солдат вбив сержанта

Нещодавно у військовому навчальному центрі Десна на Чернігівщині застрелився військовослужбовець.

До слова, за даними головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, за 4,5 роки війни зафіксовано 843 випадки смертей українських військових від самогубств і вбивств.

Фото: Nomadsoul1/Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка