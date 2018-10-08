У Броварах 20-річний солдат скоїв самогубство у військовій частині.
У військовій частині А3628, що розташована у Броварах Київської області, повісився солдат, повідомляє УНН із посиланнями на джерела в медичному закладі.
Трагедія сталася у суботу, 6 жовтня.
За словами лікарів, 20-річний службовець частини помер до прибуття швидкої.
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Нещодавно у військовому навчальному центрі Десна на Чернігівщині застрелився військовослужбовець.
До слова, за даними головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, за 4,5 роки війни зафіксовано 843 випадки смертей українських військових від самогубств і вбивств.
Фото: Nomadsoul1/Dreamstime
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