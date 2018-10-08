Під Харковом у туалеті потяга знайшли тіло померлого військового.
Під Харковом на станції Куп’янськ-Вузловий залізничники знайшли у вбиральні потяга мертвого військового, повідомляє NewsRoom, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.
За словами товаришів по службі загиблого, старшина 59-ї Гайсинської мотопіхотної бригади повертався з відпустки.
Правоохоронці розповіли, що чоловік пішов у вбиральню, де йому стало зле. Через деякий час його знайшли мертвим.
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Тіло передали в морг, правоохоронці сповістили родичів військового про подію. Всі обставини події встановлюються.
До слова, у Броварах 20-річний солдат скоїв самогубство у військовій частині.
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