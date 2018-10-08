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Знайшли у туалеті: під Харковом у потязі помер військовий

Під Харковом у туалеті потяга знайшли тіло померлого військового.

Потяг

Під Харковом на станції Куп’янськ-Вузловий залізничники знайшли у вбиральні потяга мертвого військового, повідомляє NewsRoom, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

За словами товаришів по службі загиблого, старшина 59-ї Гайсинської мотопіхотної бригади повертався з відпустки.

Правоохоронці розповіли, що чоловік пішов у вбиральню, де йому стало зле. Через деякий час його знайшли мертвим.

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Тіло передали в морг, правоохоронці сповістили родичів військового про подію. Всі обставини події встановлюються.

До слова, у Броварах 20-річний солдат скоїв самогубство у військовій частині.

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