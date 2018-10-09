Більше 60 осіб звернулися за медичною допомогою через задимлення, що виникло у зв’язку з НП на артскладах Міноборони на Чернігівщині.
9 жовтня сталися вибухи в Ічні на складах боєприпасів Міноборони.
У зв’язку з задимленням, що виникло на території 6-го арсеналу, за медичною допомогою звернулися 63 людини, повідомляють у Чернігівській облдержадміністрації.
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У свою чергу в МОЗ повідомили, що станом на 9.00 постраждалих немає. З Ічнянської центральної районної лікарні 163 пацієнти евакуйовано до інших лікарень або виписано додому.
Нагадаємо, в Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.
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