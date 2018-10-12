По вулиці Дегтярівській у Києві легковий автомобіль приватної охоронної компанії зіткнувся з трамваєм, який рухався в бік станції метро Лук’янівська.
Про це повідомляє Вартові Еспресо.
Автомобіль йшов на поворот перед трамваєм, але не встиг “проскочити” і уникнути зіткнення.
В результаті аварії зупинився рух електротранспорту: на місці події встали три трамваї, пасажири яких були змушені пересісти на інший транспорт.
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Рух трамваїв у напрямку Лук’янівки заблоковано.
ДТП у Києві заблокувало рух трамваїв / 5 фотографий
Раніше на площі Тараса Шевченка у Києві у трамвая №12 на ходу відвалилося колесо.
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