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ДТП у Києві заблокувало рух трамваїв

По вулиці Дегтярівській у Києві легковий автомобіль приватної охоронної компанії зіткнувся з трамваєм, який рухався в бік станції метро Лук’янівська.

Про це повідомляє Вартові Еспресо.

Автомобіль йшов на поворот перед трамваєм, але не встиг “проскочити” і уникнути зіткнення.

В результаті аварії зупинився рух електротранспорту: на місці події встали три трамваї, пасажири яких були змушені пересісти на інший транспорт.

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Рух трамваїв у напрямку Лук’янівки заблоковано.

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ДТП у Києві заблокувало рух трамваїв / 5 фотографий

Раніше на площі Тараса Шевченка у Києві у трамвая №12 на ходу відвалилося колесо.

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