У Херсонській області сім’я отруїлася грибами, які сама й зібрала.

У Херсонській області сім’я отруїлася зібраними грибами. У результаті події померла 8-річна дівчинка та її батько, мати знаходиться в реанімації, повідомляє Укрінформ.

– В Олешківському районі сім’я, яка проживає у селі Великі Копані, збирала 6 жовтня гриби і вживала їх. 7 жовтня були госпіталізовані мати й донька, батько від госпіталізації відмовився. 11 жовтня 8-річна дівчинка померла, а 12 жовтня після півночі 38-річного батька виявили мертвим у власному дворі, – йдеться у повідомленні.

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До слова, кількість госпіталізованих у результаті отруєння в дитячому садку м. Нетішин Хмельницької зросла до 36.