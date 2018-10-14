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У Києві Mercedes влетів у відбійник, двоє загиблих

Вночі на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві Mercedes AMG на великій швидкості влетів у відбійник. Загинули водій і пасажир, що сидів на передньому сидінні.

дтп в киеве

Смертельна ДТП сталася близько 3.50, передає Інформатор.

Mercedes AMG їхав у напрямку Річкового вокзалу.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і влетів у залізну конструкцію відбійника.

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У момент ДТП в авто знаходилися п’ять осіб. Водій і дівчина на передньому сидінні загинули відразу ж. Троє пасажирів на задньому сидінні травмувалися, але не критично. Один з них був госпіталізований в Лікарню швидкої медичної допомоги зі струсом мозку. Інші два хлопця не отримали серйозних травм.

На місці працювали патрульна поліція, слідчо-оперативна група та бригада медиків.

Всі причини і обставини встановлює слідство.

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У Києві Mercedes влетів у відбійник, двоє загиблих / 6 фотографий

Нагадаємо, вчора в Києві на проспекті Ватутіна біля торгового центру Sky Mall зіткнулися KIA і Seat. За попередніми даними, дві людини загинули, п’ять-у лікарні.

Фото, відео: Олександр Калинчук.

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