На вечірці з нагоди першого дня народження немовляти у Південному Техасі (США) сталася стрілянина.
У результаті конфлікту двох далеких родичів загинули чотири людини, а п’ята отримала поранення, повідомляє AP.
Всі вбиті – 62-річний дід і три його онука, яким 20, 22 і 25 років.
Четвертий онук госпіталізований і відправлений на лікування на санітарному літаку в місто Корпус Крісті.
За даними поліції, під вартою перебувають двоє підозрюваних: 20-річний хлопець і 37-річний батько немовляти.
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До слова, нещодавно у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play (Френк Снайдер).
Фото: Pixabay
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