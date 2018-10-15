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У США на дитячому дні народження застрелили 4 людей

На вечірці з нагоди першого дня народження немовляти у Південному Техасі (США) сталася стрілянина.

Стрілянина

У результаті конфлікту двох далеких родичів загинули чотири людини, а п’ята отримала поранення, повідомляє AP.

Всі вбиті – 62-річний дід і три його онука, яким 20, 22 і 25 років.

Четвертий онук госпіталізований і відправлений на лікування на санітарному літаку в місто Корпус Крісті.

За даними поліції, під вартою перебувають двоє підозрюваних: 20-річний хлопець і 37-річний батько немовляти.

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До слова, нещодавно у Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play (Френк Снайдер).

Фото: Pixabay

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