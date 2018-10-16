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4 удари в область шиї: на Івано-Франківщині мати зарізала немовля

На Івано-Франківщині до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що вбила свою новонароджену дитину.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

На місце події одразу направилися правоохоронці та медичні працівники. Допомога останніх вже не знадобилася.

Працівникам поліції вдалося з’ясувати, що жінка народила хлопчика у своєму приватному будинку. Майже одразу після пологів, вона взяла до рук ніж та завдала немовляті 4 удари в область шиї, що призвело до неминучої смерті.

Йде слідство. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

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До речі, у Мелітополі Запорізької області батько у шизофренічному приступі зарізав 9-річного сина.

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