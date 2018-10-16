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Диван “викинув”: британку паралізувало після сексу

Британка Клер Басбі судиться з меблевою компанією після того, як її паралізувало після сексу.

Інцидент стався з Басбі у 2013 році, повідомляє Metro.

Все почалося того, що жінка після ремонту купила нові меблі.

За словами Клер, під час сексу зі своїм партнером, її “викинуло” із середини розсувного дивана. Жінка сильно вдарилася головою і в результаті залишилася паралізованою нижче пояса.

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У тому, що трапилося жінка звинувачує меблеву компанію, вимагаючи у неї мільйонну компенсацію.

Справу розглядає Високий суд Лондона. Компанія виробник заперечує будь-яку причетність до інциденту.

Раніше Факти ICTV писали, що у британському місті Ліверпуль пара з ожирінням зайнялася сексом, у результаті чого був зруйнований триповерховий будинок.

Фото: Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com

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