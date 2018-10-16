На проспекті Академіка Грушкова у Голосіївському районі Києва сьогодні вранці прорвало трубу гарячого водопостачання.

Внаслідок аварії у кількох дворах на Теремках утворилися озера з гарячою водою, повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE.

– На Теремках прорвало трубу із гарячою водою. Кілька дворів залило кип’ятком. Наші вітання з початком опалювального сезону, – йдеться у повідомленні.

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На фото видно, як над калюжами піднімається пар.

При цьому у будинках досі немає гарячої води.

Днями через аварію на трубопроводі залило водою дорогу поблизу станції метро Політехнічний інститут на проспекті Перемоги.

Фото: Kyiv LIVE