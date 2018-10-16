На стоянці біля АЗС в 3-х кілометрах від Борисполя грабіжники з ножем обікрали водія автомобіля і поранили пасажира.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Мандрівники на червоному джипі вирішили переночувати на стоянці біля АЗС. Близько 05.50 ранку невідомі спочатку порізали праве ліве колесо, а потім вибили скло з боку водія і намагалися витягнути потерпілого з водійського крісла, де він спав. Потерпілий був з товаришем і той швидко зреагував і почав за руку тягнути його назад в салон авто.

Все відбувалося дуже швидко, пройшло близько 15 секунд. У результаті зловмисники порізали товаришеві потерпілого руку, сліди крові залишилася на тротуарній плитці стоянки.

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Потерпілому обірвали нагрудну сумку, грошей в ній не було, тільки документи.

Діяли вони швидко, професійно, розрахунок був на те, що сонна людина швидко не зреагує.

Як припустив автор поста, він далеко не перша їх жертва, за ніч вони здійснюють кілька пограбувань.

На АЗС встановлені камери, які записали весь процес пограбування на відео, але, судячи з усього, камери не збентежили нападників.







На АЗС під Києвом грабіжники з ножем напали на сплячих у авто людей / 4 фотографии

До слова, у польському місті Жари два українці пограбували обмінник, а потім спробували в’їхати в Україну.

Фото: dtp.kiev.ua.