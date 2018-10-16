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Троє загиблих. Під Києвом легковий автомобіль влетів у вантажівку

У Київській області легковик Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою Scania.

ДТП

У Київській області на трасі Київ-Ковель легковий автомобіль Volkswagen зіштовхнувся з вантажівкою Scania, у результаті чого загинуло 3 людини, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

– За попередніми даними, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажівкою. У результаті чого 51-річний водій та двоє пасажирів авто Volkswagen від отриманих травм загинули на місці аварії, – йдеться у повідомленні.

На місті ДТП працюють правоохоронці та медики, встановлюються всі обставини події.

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До слова, у Київській області, між Броварами і Калинівкою, близько 2.00 ночі водій Toyota Corolla збив на смерть чоловіка.

Фото: прес-служба поліції Київської області

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