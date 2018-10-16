У Кривому Розі відбулося зіткнення двох тепловозів на промисловому підприємстві Північний гірничо-збагачувальний комбінат.
У Кривому Розі на промисловому підприємстві Північний гірничо-збагачувальний комбінат зіткнулися два потяги, у результаті чого 3 людей загинули, ще одна людина травмована, повідомляє Первый городской.
Загиблим було 50, 48 і 35 років. Всі постраждалі є працівниками Північного гірничо-збагачувального комбінату.
На місці події працюють рятувальники.
У Кривому Розі зіткнулися тепловози – троє людей загинули / 3 фотографии
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До слова, на вечірці з нагоди першого дня народження немовляти у Південному Техасі (США) сталася стрілянина.
Фото: Первый городской
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