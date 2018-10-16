Злочинна група у закритому Telegram-каналі продавала персональні дані українців.

– До складу групи входило 3 осіб. Вони пропонували свої послуги із встановлення даних громадян та надання відносно них персональної інформації. Пропозиції щодо своїх послуг зловмисники розміщували на закритому Telegram-каналі, через який також відбувалося і отримання замовлень від клієнтів, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Інформацію стосовно громадян зловмисники отримували з баз даних однієї із кредитних спілок та бази Державної фіскальної служби України (ДФС). При цьому доступ до цих баз надавали співробітники цих організацій, які входили до складу злочинної групи.

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Оплата послуг клієнтом відбувалася через довірену особу.

Продана інформація містила паспортні дані, номери мобільних телефонів, банківські рахунки громадян, відомості щодо родичів, близьких осіб та майна, що перебуває у власності.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.







У Києві злочинна група продавала банківські дані / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Австрії хакери зламали смартфони двох жінок, отримали доступ до банківських даних та з кожного банківського рахунку перевели в Україну по кілька тисяч євро.

Фото: ГУ НП у Київській області.