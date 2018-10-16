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У Польщі напали на таксиста з України та викрали авто

У місті Ополе (Польща) затримали хуліганів, які ображали таксиста з України.

Таксі

У місті Ополе (Польща) поліція затримала хуліганів, які ображали таксиста з України, а потім викрали його авто, повідомляє Radio Zet.

На таксиста напали троє молодих людей, а коли зрозуміли, що він українець, почали йому погрожувати.

Молоді люди стали агресивнішими у своїх висловлюваннях, через що таксист вийшов з авто і викликав поліцію. В цей час один з пасажирів викрав таксі.

Поліція незабаром затримала двох чоловіків, які перебували у нетверезому стані, а третього зловили ще через кілька годин. Хуліганам загрожує до 5 років позбавлення волі.

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До слова, у Білій Церкві затримали чоловіка, який під час сварки двічі вдарив ножем 34-річного брата і втік.

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