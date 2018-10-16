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Відірвало ногу. Під Києвом Toyota збила на смерть пішохода

У Київській області, між Броварами і Калинівкою, близько 2.00 ночі водій Toyota Corolla збив на смерть чоловіка.

Під Києвом Toyota збила на смерть пішохода

Автомобіль рухався в бік Броварів, коли навпроти кафе Придорожнє скоїв наїзд на пішохода, протягнув його на капоті ще метрів 60, після чого той впав на асфальт, повідомляє Інформатор.

Після падіння чоловіка протягнуло ще близько 30 м по дорозі і відірвало йому ногу, а Toyota вилетіла в кювет і врізалася в дерево.

За даними поліції, у машини не було гальмівного шляху.

Її водія госпіталізували до Броварської лікарні, а пішохід помер на місці ДТП.

Правоохоронці намагаються встановити особу загиблого, якому на вигляд 25-30 років.

Поки невідомо, що робив чоловік на дорозі – переходив чи просто йшов по трасі.

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Відірвало ногу. Під Києвом Toyota збила на смерть пішохода / 2 фотографии

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Нагадаємо, під Києвом п’яний водій збив поліцейського і втік.

Фото, відео: Платон Бережний/Інформатор

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