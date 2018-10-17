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Померла уві сні: на Одещині після щеплення померла 6-місячна дівчинка

В Ізмаїлі під час денного сну несподівано померла шестимісячна дівчинка.

У те, що трапилося батьки звинувачують вакцинацію, але судово-медична експертиза причину смерті ще не підтвердила. Про це повідомляє БессарабіяINFORM.

Наприкінці минулого тижня, дівчинка пройшла планову вакцинацію від поліомієліту та гепатиту індійським препаратом. Протипоказань до вакцинації у дитини не було. За словами матері, до і після щеплення дитина відчувала себе добре.

16 жовтня під час денного сну мати помітила, що дитина перестала дихати і відправилася у найближчу медустанову. По прибуттю у Дунайську обласну лікарню медики намагалися реанімувати дівчинку, але спроба завершилася невдачею і лікарі констатували смерть.

18 жовтня судово-медичній експертизі тільки належить з’ясувати причину смерті дитини і довести або спростувати її зв’язок з вакцинацією.

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До речі, на Чернігівщині дитина померла після щеплення.

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