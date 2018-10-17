Кіберполіція викрила трьох киян, які продавали персональні дані громадян.

Співробітники кіберполіції викрили трьох жителів Києва, які продавали персональні дані громадян та інформацію з обмеженим доступом у Telegram-каналі, повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.

– Працівники кіберполіції встановили: до складу групи входило троє осіб. Вони пропонували свої послуги з установки даних громадян і надання щодо них персональної інформації. Пропозиції щодо своїх послуг зловмисники розміщували на закритому Telegram-каналі, через який також відбувалося й отримання замовлень від клієнтів, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про громадян зловмисники отримували з бази одного з кредитних союзів і бази Державної фіскальної служби. Доступ до баз давали співробітники організацій, які були членами злочинного угрупування.

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Оплата відбувалася через довірену особу.

– Поліцейські зафіксували кілька випадків, коли учасники злочинної групи таким чином продали інформацію щодо громадян. Ця інформація містила паспортні дані, номери мобільних телефонів, банківські рахунки громадян, відомості про родичів, близьких осіб та майно, що знаходиться у власності, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили техніку, яка використовувалася у злочинній діяльності, і накопичувачі з персональними даними громадян України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку).



З бази Державної фіскальної служби викрали персональні дані українців / 2 фотографии

До слова, у Facebook заявили, що на соціальну мережу була здійснена кібератака, яка торкнулася близько 50 млн акаунтів.

Фото: прес-служба Департаменту кіберполіції