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Знайдено чорний ящик винищувача Су-27

На місці падіння винищувача Су-27, який розбився 16 жовтня у Вінницькій області, пошуковий загін знайшов бортовий самописець.

Су-27

– Чорний ящик знайшли, розслідування проводиться, – розповів журналістам міністр оборони Степан Полторак, передає Українська правда.

Він також підтвердив, що один із двох загиблих пілотів був офіцером Нацгвардії США.

За його словами, трагедія сталася під час планових спільних польотів у рамках міжнародних навчань Чисте небо-2018.

При цьому Полторак зазначив, що причини падіння Су-27, який влітку пройшов ремонт, поки невідомі.

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Нагадаємо, 16 жовтня близько 17.00 у районі села Уланів у Вінницькій області в ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27. Обидва пілоти загинули.

Фото: Dreamstime.com

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