На Полтавщині затримали чоловіка, який розповсюджував дитячу порнографію в інтернеті.

– 34- річного мешканця Полтавської області, який впродовж року здійснював розповсюдження дитячої порнографії через мережу Інтернет. За інформацією, матеріал він отримував з різних джерел та збував клієнтам на території Дніпропетровської та Полтавської областей, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Під час обшуку за його місцем мешкання поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, електронні носії, які містили понад 100 відеороликів порнографічного характеру.

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За даним правопорушенням відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.301 кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.



Понад 100 відео. На Полтавщині схопили розповсюджувача дитячої порнографії / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Боярці Київської області росіянин протягом року розбещував 7-річну доньку свого товариша.

Фото: ГУ НП у Дніпропетровській області.