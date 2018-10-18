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Трагічна смерть у Німеччині: в горах розбився українець

У національному парку Саксонська Швейцарія (Німеччина) загинув киянин.

Українець загинув внаслідок нещасного випадку, повідомляє Укрінформ.

– Назвати ім’я загиблого я не можу, це суперечить законодавству. Однак я можу повідомити вам, що він, очевидно, прибув з Києва, – повідомили в головному управлінні поліції Дрездена.

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Розслідування справи триває, але ніяких вказівок на те, що це могло бути вбивством, немає.

У той же час зараз залишається не з’ясованим, чому чоловік переліз через перила, що призвело до його падіння і загибелі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі  сталося лобове зіткнення автомобіля Volkswagen Passat з мікроавтобусом, у результаті чого постраждали 8 осіб. Серед них є громадяни України.

Фото: dreamstime.

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