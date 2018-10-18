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У Дніпрі Toyota врізалася в ГАЗель і протаранила фуру: є жертви

У Дніпрі Toyota зіткнулася з завантаженою ГАЗеллю, виїхала на зустрічну смугу і протаранила фуру. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика.

Про це повідомляє Інформатор.

Водій Toyota не впорався з керуванням і автомобіль зачепив легковик, врізався в ГАЗель, виїхав на зустрічну і протаранив фуру.

Читайте: ДТП з автобусом у Польщі: постраждали українці

На місці події загинув пасажир Toyota. Водії автомобілів не постраждали.

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У Дніпрі Toyota врізалася в ГАЗель і протаранила фуру: є жертви / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що ДТП за участі 7 авто сталася на вулиці Ярославській у Києві. Причиною аварії стала епілепсія 20-річного водія Mercedes S500.

Фото: Інформатор.

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