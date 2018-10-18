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У Польщі п’яний студент протаранив будівлю: загинула українка

У місті Лодзь (Польща) 20-річний український студент влаштував п’яне ДТП. Внаслідок чого загинула 21-річна студентка з України.

ДТП спровокував 20-річний студент з України, у крові якого знайшли 1,8 проміле алкоголю, повідомляє Укрінформ.

Водій перевищив допустиму швидкість, в’їхав у будівлю, а потім у розташований поруч автомобіль.

Винуватець ДТП, а також його супутниця не були пристебнуті ременями безпеки, що і призвело до трагічних наслідків. Дівчина загинула на місці, а хлопець з незначними травмами потрапив до лікарні.

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Сьогодні стан здоров’я 20-річного українця, який вчиться в Лодзінському університеті, дозволив привезти його у прокуратуру, де йому пред’явлено звинувачення у скоєнні ДТП, – повідомив прес-секретар окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня.

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі  сталося лобове зіткнення автомобіля Volkswagen Passat з мікроавтобусом, у результаті чого постраждали 8 осіб. Серед них є громадяни України.

Фото: John Gomez | Dreamstime.com

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