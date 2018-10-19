У Луцьку чоловіка, засудженого за вбивство неповнолітнього випустили з в’язниці, бо не було вільного місця.

– Злочинець, винний у смерті неповнолітнього, вирок відносно якого вступив у законну силу, мабуть думав, що вирішив всі свої питання, спокійно розгулюючи вулицями Луцьку, а не тюремними коридорами, бо в установі виконання покарань для нього не вистачило вільного місця!, – розповів заступник глави ГПУ Євген Єнін в Facebook.

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Він додав, що завдяки втручанню ГПУ, засудженого вже етапували до місця виконання покарань. Щодо співробітників правоохоронних органів розпочато службове розслідування, а регіональним прокуратурам дали доручення перевірити стан дотримання законності в сфері виконання покарань у вигляді позбавлення волі та арешту.

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Фото: dreamstime.