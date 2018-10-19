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Спецоперація у Німеччині: двоє загиблих, поранені правоохоронці – ЗМІ

У районі міста Бад-Дюркхайм (Німеччина) двоє людей загинули і двоє отримали поранення під час спецоперації правоохоронних органів.

германия

Про це повідомляє Bild.

– Була небезпечна ситуація і застосовувалася вогнепальна зброя. На даний момент ми не можемо сказати більше, – сказала прес-секретар місцевої поліції Сандра Горш, відмовившись уточнити деталі.

За інформацією видання, обидва постраждалих – силовики, які отримали серйозні поранення.

Читайте: Під Харковом невідомі відкрили вогонь по людям і захопили ферму

Відзначається, що в Бад-Дюркхаймі були чутні постріли.

Над містом кружляють вертольоти правоохоронців.

Нагадаємо, 15 жовтня в центрі німецького Кельна зловмисники захопили заручників в районі головного вокзалу.

Фото: Bild.

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