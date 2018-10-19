Сьогодні у Києві сталася смертельна ДТП. Чоловік загинув під колесами автобуса.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За непідтвердженою інформацією очевидців, на зупинці з’ясовували стосунки двоє чоловіків. При наближенні автобуса один штовхнув свого опонента під колеса.
На місці працює швидка і поліція. Подробиці уточнюються. Будьте обережні на дорогах, бережіть себе.
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До речі, у Львівській області сталося ДТП за участю легкового автомобіля та автопоїзда.
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