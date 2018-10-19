У Слов’янську, що на Донеччині, звичайний дворовий пес пошматував 2-річного хлопчика, відгриз йому обидва вушка і три пальці на руці.

Все це сталося поки мати спокійно спала у будинку. Кінологи кажуть, що знущання тварини над хлопчиком тривало досить довго, десь 20-30 хвилин.

Коли мати помітила відсутність сина, вибігла у двір, а там – собака просто розривав вже скривавлену дитину і намагався затягнути до себе в буду! Хлопчик вижив лише дивом. Але тепер залишиться інвалідом на все життя і лікарі не поспішають щось прогнозувати.

Як могла статися така жахлива трагедія- дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини.

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До речі, в Одесі вівчарка забігла на територію санаторію, де покусала людину і загризла її шпіца.