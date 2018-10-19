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Заступник директора Льодового стадіону в Києві попався на великому хабарі

Прокуратура Києва викрила та затримала на одержанні хабара заступника директора держпідприємства Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту Льодовий стадіон.

Затримання хабарника

Посадовець вимагав та одержав 560 тис. грн від представника ОСББ за можливість підключити резервний електрокабель, що живить житловий будинок, до електричної підстанції, яка знаходиться на території стадіону, повідомляє столична прокуратура.

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Гроші посадовець отримав у два етапи, його затримали на гарячому після одержання другої частини.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (отримання хабара) КК України.

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Заступник директора Льодового стадіону в Києві попався на великому хабарі / 3 фотографии

До слова, влітку правоохоронці затримали за хабарництво мера міста Сколе. Це другий випадок вимагання Володимиром Москалем за неповних 3 роки.

Фото: Прокуратура міста Києва

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