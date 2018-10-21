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Аварія поїзда в Тайвані: 18 загиблих, десятки постраждалих

У Тайвані сталася аварія потягу, в якому знаходилося 310 осіб.

У Тайвані пасажирський поїзд зійшов з рейок, у результаті чого загинуло 18 осіб, ще 80 поранені, повідомляє BBC.

Поїзд прямував з Шулінського району Тайбея в Тайдун і зійшов з рейок в 70 км від Тайбея.

За даними інформаційного агентства Тайваню, ще 30 людей можуть знаходитися під уламками поїзда.

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До слова, біля села Ставчани у Львівській області на трасі під час руху загорівся туристичний автобус з близько півсотнею пасажирів.

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