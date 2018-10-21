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Під час танців – у клубі США провалилася підлога

У США у штаті Південна Кароліна провалилася підлога в одному з клубів.

Клуб

У штаті Південна Кароліна (США) в одному з клубів провалилася підлога, у результаті чого постраждали 30 осіб, повідомляє Associated Press.

– Внаслідок провалу підлоги під час вечірки, біля кампуса університету Клемсона у Південній Кароліні, постраждали близько 30 осіб, – йдеться у повідомленні.

Частина підлоги обвалилася на першому поверсі, коли люди танцювали. Через це десятки осіб провалилися у підвал.

Постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень.

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До слова, у Луцьку чоловіка, засудженого за вбивство неповнолітнього, випустили з в’язниці, бо не було вільного місця.

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