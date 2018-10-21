У Владикавказі (Північна Осетія, Росія) сталася пожежа на металургійному заводі Електроцинк. Загинув один рятувальник. На місці зберігається загроза вибуху.

Пожежа на металургійному заводі Електроцинк у Владикавказі (Північна Осетія) почалася в електролітному цеху, пише Інтерфакс.

– Було встановлено, що відбувається відкрите горіння залу електролізу цеху електролізу, сталося обвалення покрівлі на площі 612 квадратних метрів, а також обвалення стіни, – сказав перший заступник начальника ГУ МНС по Північній Осетії Юрій Землянський.

Читайте: На Львівщині під час руху загорівся автобус із туристами

Наразі вогонь охопив територію у 4,5 тис. кв. м.

За даними МНС РФ, у результаті гасіння пожежі загинув один рятувальник, ще двоє постраждали.

Серед персоналу заводу жертв немає. Виробництво в нічну зміну не велося, тож людей у приміщенні не було.

Крім того, через виділення водню на заводі зберігається загроза вибуху.

Раніше через пожежу на промпідприємстві в Харкові стався витік кислоти.

Фото: Електроцинк