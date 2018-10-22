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Розбій ювелірки в Києві: затримано росіянина

Поліція затримала співучасника нападу на ювелірний магазин у Києві в серпні 2018 року, під час якого загинув охоронець.

Про це інформує прес-служба столичної поліції.

Так, правоохоронці встановили особу другого нападника, який стріляв з автомата.

Першого чоловіка затримали раніше в Одесі.

Отримавши дозвіл суду, співробітники КОРДу столичної поліції затримали його. Фігурант – громадянин Російської Федерації, 1984 року народження.

На місці скоєння злочину були вилучені сліди крові зловмисників, а вже під час розслідування у встановлений законом спосіб поліцейські відібрали  біологічні зразки у групи осіб, яких підозрювали у причетності до розбійного нападу та вбивства охоронця.

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Відомо, що поліцейські встановили третього нападника на ювелірний магазин.

Він теж є громадянином Російської Федерації, після скоєння злочину відразу виїхав у Росію. Тож готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

Затриманим загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в серпні на вулиці Щербакова в Києві троє чоловіків в масках пограбували ювелірний магазин і застрелили охоронця.

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