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Ще один вибух у Керчі: постраждала жінка

У Керчі, в офісі поруч з політехнічним коледжем, стався вибух газоповітряної суміші.

У результаті вибуху в офісі поруч з політехнічним коледжем у Керчі приміщення було частково зруйноване і постраждала жінка, повідомив РІА Новости помічник начальника ГУМНС по регіону Володимир Іванов.

– О 12.30 в понеділок у приміщенні офісу на вулиці Войкова, 1-а у Керчі, при заміні газових балонів зірвало клапан, утворилася газоповітряна суміш. Від іскри стався хлопок, вибило вікна, двері, постраждала жінка, вона госпіталізована, – повідомив він.

В офісі загорілилися речі. На місце прибули дві бригади пожежно-рятувальної служби.

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Нагадаємо, у Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. 13 осіб загинули, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.

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