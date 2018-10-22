В індійському штаті Уттар-Прадеш група мавп закидала 72-річного чоловіка цеглою.
Мавпи напали на 72-річного Дхарампала Сінгха, коли той прийшов до лісу за хмизом. Дідусь помер у лікарні від травм голови і грудей, повідомляє Sky News.
У поліції сказали, що тварини зібрали цеглу в зруйнованій будівлі і затягли на дерева, а потім скинули на чоловіка понад 20 штук.
Видання зазначає, що жителі села, поблизу якого це сталося, не раз скаржилися на агресивних мавп у цьому районі, але тварини знаходяться під захистом влади як особливо охоронювані види.
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До речі, під час відпочинку в Індонезії мавпа вкрала телефон у Даші Астаф’євої.
Фото: pixabay.com
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