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В Індії мавпи вбили чоловіка, закидавши цеглою

В індійському штаті Уттар-Прадеш група мавп закидала 72-річного чоловіка цеглою.

Мавпа

Мавпи напали на 72-річного Дхарампала Сінгха, коли той прийшов до лісу за хмизом. Дідусь помер у лікарні від травм голови і грудей, повідомляє Sky News.

У поліції сказали, що тварини зібрали цеглу в зруйнованій будівлі і затягли на дерева, а потім скинули на чоловіка понад 20 штук.

Видання зазначає, що жителі села, поблизу якого це сталося, не раз скаржилися на агресивних мавп у цьому районі, але тварини знаходяться під захистом влади як особливо охоронювані види.

Читайте: Мавпа вкрала телефон у туристки через селфі

До речі, під час відпочинку в Індонезії мавпа вкрала телефон у Даші Астаф’євої.

Фото: pixabay.com

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