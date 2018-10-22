PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Забіг в магазин і погрожував вибухом - у Києві затримали чоловіка з гранатою/

Забіг в магазин і погрожував вибухом – у Києві затримали чоловіка з гранатою

У Києві затримали чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати магазин.

Граната

У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати магазин на вулиці Богатирській, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Про те, що в магазин увірвався невідомий і погрожував підірвати гранату, поліцейським повідомила продавщиця магазину.

Коли прибули правоохоронці, чоловіка у магазині вже не було, заявник змогла надати його детальний опис.

– Поліцейські почали відпрацьовувати прилеглу територію і невдовзі виявили чоловіка, схожого за орієнтуванням. Він почав помітно нервувати, як тільки поліцейські наблизилися до нього і всіляко уникав розмови з інспекторами. А в смітнику неподалік патрульні виявили предмет, схожий на гранату. Згодом громадянин зізнався, що це його граната, а дії, які він скоїв у магазині – просто невдалий жарт, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У США невідомий з автомобіля розстріляв перехожих – 6 поранених

До слова, в індійському штаті Уттар-Прадеш група мавп закидала 72-річного чоловіка цеглою.

Фото: прес-служба патрульної поліції

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка