У Києві затримали чоловіка з гранатою, який погрожував підірвати магазин.

У Києві поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати магазин на вулиці Богатирській, повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Про те, що в магазин увірвався невідомий і погрожував підірвати гранату, поліцейським повідомила продавщиця магазину.

Коли прибули правоохоронці, чоловіка у магазині вже не було, заявник змогла надати його детальний опис.

– Поліцейські почали відпрацьовувати прилеглу територію і невдовзі виявили чоловіка, схожого за орієнтуванням. Він почав помітно нервувати, як тільки поліцейські наблизилися до нього і всіляко уникав розмови з інспекторами. А в смітнику неподалік патрульні виявили предмет, схожий на гранату. Згодом громадянин зізнався, що це його граната, а дії, які він скоїв у магазині – просто невдалий жарт, – йдеться у повідомленні.

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До слова, в індійському штаті Уттар-Прадеш група мавп закидала 72-річного чоловіка цеглою.

Фото: прес-служба патрульної поліції