У Донецькій області підірвався на вибуховому пристрої автомобіль ремонтників, які виїхали відновлювати водопровід Горлівка – Торецьк.

Його водій контужений, інші члени бригади не постраждали, повідомляє КП Компанія Вода Донбасу.

– Сьогодні бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярського РПУ після отримання погодження виїхала для виконання ремонтних робіт на водогоні Горлівка – Торецьк. По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак, – йдеться у повідомленні.

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Відзначається також, що з цієї причини сьогодні роботи з відновлення водопостачання Торецька припинено.

Нагадаємо, 16 жовтня через порив водопроводу Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався в районі Горлівки (в так званій сірій зоні), без води залишилися понад 42 тис. чоловік.

Фото: dpchas.com.ua