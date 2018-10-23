PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Донбасі підірвався автомобіль ремонтників: водій контужений/

На Донбасі підірвався автомобіль ремонтників: водій контужений

У Донецькій області підірвався на вибуховому пристрої автомобіль ремонтників, які виїхали відновлювати водопровід Горлівка – Торецьк.

Швидка допомога

Його водій контужений, інші члени бригади не постраждали, повідомляє КП Компанія Вода Донбасу.

– Сьогодні бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярського РПУ після отримання погодження виїхала для виконання ремонтних робіт на водогоні Горлівка – Торецьк. По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Бойовики випустили по Щастю 50 мін – хочуть знищити ТЕС

Відзначається також, що з цієї причини сьогодні роботи з відновлення водопостачання Торецька припинено.

Нагадаємо, 16 жовтня через порив водопроводу Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм, який стався в районі Горлівки (в так званій сірій зоні), без води залишилися понад 42 тис. чоловік.

Фото: dpchas.com.ua

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовики випустили по Щастю 50 мін – хочуть знищити ТЕС
Миротворці ООН
Хорватська модель – МінТОТ назвало найкращий варіант миротворців на Донбасі
Де купити комплекти обважень для автомобіля
Вибух на алкогольній фабриці у Мексиці, евакуювали 2 тис. людей
Навколо Києва збудують 5 великих розв’язок
Історичний максимум – в Україні здорожчав автогаз
Обов’язковий техогляд авто: які переваги впровадження та можливі побоювання
У зоні ООС поранені 3 бійця ЗСУ, у ворога – великі втрати
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка