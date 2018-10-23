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Вибух на алкогольній фабриці у Мексиці, евакуювали 2 тис. людей

У Мехіко (Мексика) стався вибух на фабриці з виробництва алкоголю.

У місті Мехіко (Мексика) на фабриці з виробництва алкоголю стався вибух і пожежа, через що довелося евакуювати близько 2 тис. осіб, повідомив керівник служби цивільного захисту Мехіко Фаусто Луго у Twitter.

– Пожежа на алкогольній фабриці вже під контролем пожежних, одна людина поранена, 2 тис. осіб евакуйовано, – написав Луго.

За інформацією місцевих ЗМІ, на фабриці вибухнув балон з алкоголем.

Читайте: У Росії обстріляли пасажирський літак

До слова, у Малазі (південь Іспанії) сталася повінь. Під час негоди загинув пожежник.

Фото: Fausto Lugo

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