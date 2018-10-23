У Москві (РФ) у 18-річного студента в кишені штанів вибухнув iPhone. Хлопця доставили в НДІ ім. Скліфосовського з опіками.

Про це пише Московский комсомолец.

Мати потерпілого повідомила, що iPhone синові купили п’ять місяців тому.

Студент поїхав у Зеленоград, щоб відвідати свою бабусю. Після цього він попрямував до військкомату за повісткою, а звідти – на зупинку автобуса. У цей час смартфон, що знаходився у кишені брюк, вибухнув.

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Через вибух оплавився одяг в районі промежини і на грудях.

Один з автомобілістів, що став очевидцем події, відвіз студента назад до бабусі, та викликала швидку допомогу.

До слова, iPhone 8 Plus вибухнув під час підзарядки на п’ятий день використання. В результаті задня панель відокремилася від решти корпусу.

Фото: dreamstime.