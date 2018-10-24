PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Ходили селом у пошуках їжі: на Київщині чоловік викрав 28 в'єтнамців/

Ходили селом у пошуках їжі: на Київщині чоловік викрав 28 в’єтнамців

У Київській області чоловік утримував нелегально 28 в’єтнамців. Зараз іноземцями займаються правоохоронці.

– Серед ночі до поліції Київщини почали телефонувати жителі смт Глеваха, що на Васильківщині. Люди розповіли, що селищем ходять іноземці та просять їсти. Наразі працівники Васильківського райвідділу здійснюють поліцейське піклування відносно 28 в’єтнамців, годують їх, спілкуються з допомогою перекладачів, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Надалі їх буде передано працівникам Державної міграційної служби для розміщення у відповідних закладах для нелегальних мігрантів.

Читайте: Посадили у підвал: у Києві на вокзалі дві жінки “помилково” викрали дівчину

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.
Чоловік, який утримував в’єтнамців затриманий.

image image image
Ходили селом у пошуках їжі: на Київщині чоловік викрав 28 в’єтнамців / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині поліція затримала молодика, який підпалив чоловіка, вибиваючи зізнання.

Фото: ГУ НП у Київській області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Потрапив під мотоблок – жахлива смерть на Тернопільщині
Понад 100 відео. На Полтавщині схопили розповсюджувача дитячої порнографії
TruCam поза законом? Топ-3 головних відповіді про радар
ДТП
Троє загиблих. Під Києвом легковий автомобіль влетів у вантажівку
Під Києвом Toyota збила на смерть пішохода
Відірвало ногу. Під Києвом Toyota збила на смерть пішохода
Підпал машин у Коцюбинському: версії та підозрювані
Під Києвом спалили два авто працівниці селищної ради
Під Києвом спалили два авто працівниці селищної ради
Ніж
Двічі вдарив ножем і зник. Під Києвом чоловік напав на рідного брата
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка