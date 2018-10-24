У Київській області чоловік утримував нелегально 28 в’єтнамців. Зараз іноземцями займаються правоохоронці.

– Серед ночі до поліції Київщини почали телефонувати жителі смт Глеваха, що на Васильківщині. Люди розповіли, що селищем ходять іноземці та просять їсти. Наразі працівники Васильківського райвідділу здійснюють поліцейське піклування відносно 28 в’єтнамців, годують їх, спілкуються з допомогою перекладачів, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Надалі їх буде передано працівникам Державної міграційної служби для розміщення у відповідних закладах для нелегальних мігрантів.

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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Чоловік, який утримував в’єтнамців затриманий.





Ходили селом у пошуках їжі: на Київщині чоловік викрав 28 в’єтнамців / 3 фотографии

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Фото: ГУ НП у Київській області.