На Донбасі загинув український військовий угорського походження Олександр Ур.

Про це повідомляє прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Закарпатський Легіон у Facebook.

– Український угорець, старший солдат Олександр Олександрович Ур загинув вчора, 23 жовтня, від кулі ворожого снайпера під час виконання бойової задачі, – йдеться в повідомленні.

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Трагічний випадок стався поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області.

У спільноті також опублікували відео, на якому солдат дає своє останнє коротке інтерв’ю.

34-річний військовий був родом з Ужгородського району. У нього залишилася дружина і однорічна дочка.



Нагадаємо, 16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді в Донецькій області.