PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Донбасі застрелений снайпером 34-річний боєць ООС/

На Донбасі застрелений снайпером 34-річний боєць ООС

На Донбасі загинув український військовий угорського походження Олександр Ур.

Про це повідомляє прес-служба 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Закарпатський Легіон у Facebook.

– Український угорець, старший солдат Олександр Олександрович Ур загинув вчора, 23 жовтня, від кулі ворожого снайпера під час виконання бойової задачі, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти обстріляли українські позиції, загинув військовий ЗСУ

Трагічний випадок стався поблизу населеного пункту Волноваха Донецької області.

У спільноті також опублікували відео, на якому солдат дає своє останнє коротке інтерв’ю.

34-річний військовий був родом з Ужгородського району. У нього залишилася дружина і однорічна дочка.

Нагадаємо, 16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді в Донецькій області.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Окупанти обстріляли українські позиції, загинув військовий ЗСУ
Максимум точності! Українські військові знищили вогневу точку ворога
Бойовики випустили по Щастю 50 мін – хочуть знищити ТЕС
ООС: ворог атакував біля Пісків і зазнав втрат
Гранатомети посеред подвір’я! Де стріляють у селищі Крута Балка
У зоні ООС поранені 3 бійця ЗСУ, у ворога – великі втрати
У зоні ООС загострення на Луганському напрямку – штаб
Бойовики застосували протитанкову керовану ракету біля Гнутового
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка