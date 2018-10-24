На вулиці Академіка Заболотного в Києві сьогодні вдень перекинулася вантажівка Volvo, яка рухалася у бік Столичного шосе. Водія госпіталізували з травмою руки.

За попередніми даними, водій перевищив безпечну швидкість і не втримав вантажівку на дорозі, повідомляє Інформатор.

В результаті ДТП фура з кавовою продукцією перекинулася на правий бік, знесла відбійник і зависла на краю обриву.

При цьому вантажівка зайняла дві смуги і створила величезну пробку.

Дорогу звільнять тільки після проведення слідчих дій.











На Окружній у Києві перекинулася фура і перекрила 2 смуги / 6 фотографий

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До слова, в мережі з’явилося відео ДТП на проспекті Лесі Українки, під час якої автокран зніс 21 авто.

Фото, відео: Максим Топал/Інформатор