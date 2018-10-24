На вулиці Академіка Заболотного в Києві сьогодні вдень перекинулася вантажівка Volvo, яка рухалася у бік Столичного шосе. Водія госпіталізували з травмою руки.
За попередніми даними, водій перевищив безпечну швидкість і не втримав вантажівку на дорозі, повідомляє Інформатор.
В результаті ДТП фура з кавовою продукцією перекинулася на правий бік, знесла відбійник і зависла на краю обриву.
При цьому вантажівка зайняла дві смуги і створила величезну пробку.
Дорогу звільнять тільки після проведення слідчих дій.
На Окружній у Києві перекинулася фура і перекрила 2 смуги / 6 фотографий
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До слова, в мережі з’явилося відео ДТП на проспекті Лесі Українки, під час якої автокран зніс 21 авто.
Фото, відео: Максим Топал/Інформатор
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