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Негода в Ужгороді: вітер повалив дерева на будинки і паркани

Внаслідок сильних поривів вітру сьогодні в Ужгороді впало кілька дерев.

Негода в Ужгороді

Про це повідомляє у Facebook Ужгородська міськрада.

Станом на 15.00, впало дерево на вулиці Яна Гуса, 37, пошкодивши паркан та дах приватного будинку, а на вулиці Мукачівській впала тополя.

Окрім того, у Ротарі-парку відчахнулася велика гілка каштану, а на вулиці Митній – гілка клена.

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Також, на проспекті Свободи, 33 розчахнулася верба і пошкодила вікна квартири на третьому поверсі, на Православній набережній вітер поламав дві софори, на Київській набережній від каштана відламалася гілка, а на вулиці Івана Франка вітер з корінням вивернув тую.

Зазначається, що на місці працює комісія з чиновників міськради та патрульної поліції.

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Негода в Ужгороді: вітер повалив дерева на будинки і паркани / 3 фотографии

До слова, сьогодні у Карпатах випав сніг і похолодало.

Фото: Ужгородська міськрада

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