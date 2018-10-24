Внаслідок сильних поривів вітру сьогодні в Ужгороді впало кілька дерев.

Про це повідомляє у Facebook Ужгородська міськрада.

Станом на 15.00, впало дерево на вулиці Яна Гуса, 37, пошкодивши паркан та дах приватного будинку, а на вулиці Мукачівській впала тополя.

Окрім того, у Ротарі-парку відчахнулася велика гілка каштану, а на вулиці Митній – гілка клена.

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Також, на проспекті Свободи, 33 розчахнулася верба і пошкодила вікна квартири на третьому поверсі, на Православній набережній вітер поламав дві софори, на Київській набережній від каштана відламалася гілка, а на вулиці Івана Франка вітер з корінням вивернув тую.

Зазначається, що на місці працює комісія з чиновників міськради та патрульної поліції.





Негода в Ужгороді: вітер повалив дерева на будинки і паркани / 3 фотографии

До слова, сьогодні у Карпатах випав сніг і похолодало.

Фото: Ужгородська міськрада