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Шторм Вілла в Мексиці, евакуйовані тисячі людей

Потужний шторм Вілла наблизився до мексиканського курортного міста Масатлан.

Урагану Вілла присвоєно 4 категорію, повідомляє BBC.

У цьому зв’язку на тихоокеанському узбережжі Мексики вже евакуювали тисячі людей.

У самому Мазатлані також проводиться евакуація, а ті, хто лишається, запасаються водою та харчами.

У сусідньому місті Ескуінапа люди перебралися до сховищ.

Читайте: Шторм у Чехії знеструмив 140 тис. будинків

До слова, у Національному центрі зі спостереження за ураганами США зазначають, що швидкість урагану знизиться після того, як він наблизиться до мексиканського узбережжя, проте шторм таки може спричинити загрозу життю та повені.

Нагадаємо, як у Шотландії водоспад через шторм “потік” у небо.

Фото: Banol2007/Dreamstime.com

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