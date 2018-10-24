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У Нью-Йорку перехопили бомби, відправлені у Білий дім та офіс CNN

В Білий дім і нью-йоркську редакцію CNN відправили бомби, які були перехоплені.

Про це повідомляє BNO News.

Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.

Кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.

Читайте: Вбивство Хашогджі: знайдено речі журналіста, США розглянуть санкції

До слова, сьогодні в будинку Хілларі і Білла Клінтонів знайшли саморобну бомбу.

Нагадаємо, 22 жовтня аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса. На бомбу натрапив співробітник однієї з установ, який викликав поліцію. Пристрій не спрацював, тому контрольований вибух здійснили сапери.

Фото: Twitter.

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