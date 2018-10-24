В Білий дім і нью-йоркську редакцію CNN відправили бомби, які були перехоплені.
Про це повідомляє BNO News.
Підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.
Кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.
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До слова, сьогодні в будинку Хілларі і Білла Клінтонів знайшли саморобну бомбу.
Нагадаємо, 22 жовтня аналогічний пристрій знайшли в поштовій скриньці біля нью-йоркського будинку мільярдера Джорджа Сороса. На бомбу натрапив співробітник однієї з установ, який викликав поліцію. Пристрій не спрацював, тому контрольований вибух здійснили сапери.
Фото: Twitter.
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