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На Київщині директор агрофірми вбив підлеглого з мисливської рушниці

Поліцейські Київської області розшукують 45-річного директора агрофірми, підозрюваного у вбивстві підлеглого з мисливської рушниці.

Католіченка Вадима Володимировича 1973 р.н. розшукують за підозрою в умисному вбивстві 33-річного чоловіка.

За інформацією, подія сталася 20 жовтня на території агропідприємства в селі Олизарівка Іванківського району.

Підозрюваний із мисливської рушниці застрелив свого найманого робітника, після чого зник на автомобілі Renault Kangoo.

Фото: Нацполіція

За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник на ґрунті особистої неприязні.

Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення місцезнаходження зловмисника.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомте її поліцейським на безкоштовну спецлінію 102.

Раніше в Сумської області невідомі обстріляли авто бізнесмена. Після замаху чоловіка госпіталізували.

Фото: Pixabay

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