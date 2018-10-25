Поліцейські Київської області розшукують 45-річного директора агрофірми, підозрюваного у вбивстві підлеглого з мисливської рушниці.

Католіченка Вадима Володимировича 1973 р.н. розшукують за підозрою в умисному вбивстві 33-річного чоловіка.

За інформацією, подія сталася 20 жовтня на території агропідприємства в селі Олизарівка Іванківського району.

Підозрюваний із мисливської рушниці застрелив свого найманого робітника, після чого зник на автомобілі Renault Kangoo.

За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник на ґрунті особистої неприязні.

Триває комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення місцезнаходження зловмисника.

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Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомте її поліцейським на безкоштовну спецлінію 102.