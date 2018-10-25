PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Спалах кору на Буковині: захворіли 45 школярів та вагітна вчителька/

Спалах кору на Буковині: захворіли 45 школярів та вагітна вчителька

У селі Рукшин Чернівецької області одночасно захворіли 45 школярів та вагітна вчителька.

До Хотинської районної лікарні госпіталізували 8 школярів, пише Україна молода.

Діти скаржилися на загальну слабкість, головний біль, лихоманку та блювоту, не було щеплень проти кору.

Читайте: Спалах кору на Закарпатті: в одній школі захворіли 18 дітей

Школу, де захворіли 45 дітей та вчителька, закрито на карантин.

Раніше Факти ICTV писали, що у двох школах Шаргородського району Вінницької області через збільшення випадків захворювання на кір призупинили навчальний процес.

Фото: dreamstime.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Через зіпсовану вакцину: на Івано-Франківщині 53 дитини захворіли на кір
Кір
Спалах кору в Вінницькій області: у двох школах ввели карантин
Кір
Ще одна жертва кору: у Львові помер 3-річний хлопчик
Новий сплеск кору в Україні: причини і чи вистачає вакцин
Вакцина
Різке збільшення хворих на кір: за тиждень майже 570 людей
Кір
Спалах кору на Закарпатті: в одній школі захворіли 18 дітей
Кір
Спалах кору в Україні: за тиждень 439 хворих
Вакцина
Кір в Україні: за тиждень захворіло понад 500 осіб
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка