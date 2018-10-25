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У Луцьку пасажирський потяг збив чоловіка

У Луцьку пасажирський потяг сполученням  Ковель – Київ збив пішохода. Чоловік загинув на місці.

– Трагедія трапилася близько 22.00, на залізничній колії поблизу вулиці Ківерцівської. Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області.

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Відомості слідчі внесли до ЄРДР за ч. 3 ст. 276 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миронівці (Київська область) на переході в районі залізничної станції швидкісний поїзд переїхав 61-річну жінку, яка рухалась на мопеді.

Фото: ukrzaliznica

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