24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.
Про це повідомив місцевий телеканал WAVE 3.
Свідки події розповіли телеканалу, що стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.
За інформацією поліції, невідомий чоловік увійшов до магазину і кілька разів вистрілив у людину всередині. Вийшовши з приміщення, підозрюваний зіткнувся з жінкою на стоянці і також вистрілив в неї. Від отриманих поранень обидві людини померли.
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Після цього підозрюваний вів перестрілку з невідомим озброєним громадянином на стоянці. Про особу другого стрілка і його причетність до стрільби в магазині і вбитих не повідомляється.
За словами начальника місцевої поліції Сема Роджерса, підозрюваний перебуває під вартою.
– Не було ніякого відомого мотиву, і здається, що жертви були розстріляні навмання, – сказав він.
Раніше в результаті стрілянини в Торонто загинув репер Smoke Dawg.
Фото: WAVE 3.