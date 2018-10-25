24 жовтня в супермаркеті Джефферсонтауна (штат Кентуккі, США) невідомий застрелив двох осіб.

Про це повідомив місцевий телеканал WAVE 3.

Свідки події розповіли телеканалу, що стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.

За інформацією поліції, невідомий чоловік увійшов до магазину і кілька разів вистрілив у людину всередині. Вийшовши з приміщення, підозрюваний зіткнувся з жінкою на стоянці і також вистрілив в неї. Від отриманих поранень обидві людини померли.

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Після цього підозрюваний вів перестрілку з невідомим озброєним громадянином на стоянці. Про особу другого стрілка і його причетність до стрільби в магазині і вбитих не повідомляється.

За словами начальника місцевої поліції Сема Роджерса, підозрюваний перебуває під вартою.

– Не було ніякого відомого мотиву, і здається, що жертви були розстріляні навмання, – сказав він.

Раніше в результаті стрілянини в Торонто загинув репер Smoke Dawg.

Фото: WAVE 3.